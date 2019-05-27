حادث دهس 6 نساء بعد صلاة التراويح… أول ضحية تفارق الحياة

علم موقع “اليوم 24″، أن السيدة المسنة، إحدى ضحايا حادثة السير، التي وقعت، أمس الأحد، في ضواحي الناظور، فارقت الحياة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، متأثرة بجروحها.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الضحية فاطمة، البالغة من العمر أكثر من 70 سنة، تعرضت لكسور على مستوى الرأس، والصدر، ولم يستطع جسمها التحمل بسبب كبر سنها، إذ توفيت في قسم المستعجلات في مستشفى محمد السادس في العروي.

وكانت سيارة من نوع “رونو19” قد دهست 6 نسوة، أمس، في ضواحي الناظور، مباشرة بعد خروجهن من صلاة التراويح على مستوى الطريق الرابطة بين العروي، وأزغنغن، وخلف ذلك إصابة سيدة حامل، وطفلة، تبلغ من العمر 12 سنة، بجروح خطيرة، فيما حالة النسوة الأخريات الأربع، مستقرة.