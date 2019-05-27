“صحتنا في رمضان”.. ما هي الأطعمة التي يجب تجنبها خلال شهر رمضان؟ – فيديو

فيديو: حسام أديب
في حلقة اليوم من السلسلة الرمضانية “صحتنا في رمضان”، تتحدث أخصائية التغذية إيمان السلاوي، عبر موقع “اليوم 24″، عن الأطعمة، التي وجب تجنبها، خلال شهر رمضان، لأنها تلحق الضرر بصحة الإنسان.
وتنصح السلاوي في حلقة، اليوم الاثنين، زوار الموقع بتجنب الأطعمة الدسمة، مثل المقالي، التي من شأنها جعل عملية الهضم عسيرة، بحسب تعبيرها، بالإضافة إلى تجنب السكر السريع، من أجل تقليص نسبة التعرض للسمنة خلال شهر رمضان.
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