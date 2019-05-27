يافا: إصابة حرجة لسائق دراجة نارية بحادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب سائق دراجة نارية، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة، في حادث طرق وقع بين مركبة ودراجة نارية في شارع "ييفت" الرئيس وسط مدينة يافا بعد ظهر اليوم، الإثنين.

وقدم الطاقم الطبي الذي استدعي إلى مكان الحادث العلاجات الأولية وأجرى عمليات إنعاش للمصاب في محاولة لإنقاذ حياته، ومن ثم نقله إلى مستشفى "فلفسون" لاستكمال العلاج. وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن 120 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة في البلاد منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم. وبلغ عدد الضحايا العرب الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في البلاد منذ مطلع العام 35 شخصا من بين عدد الضحايا الإجمالي، وفقا للمعطيات التي نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا على معطيات سلطة الأمان على الطرق في البلاد.