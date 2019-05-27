القدس: وقفة احتجاجية أمام مكتب مراقب الدولة ضد مخطط طنطور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر العشرات من أهالي جديدة المكر، اليوم الإثنين، أمام مكتب مراقب الدولة في مدينة القدس، ضد مخطط طنطور السلطوي الرامي إلى مصادرة أراضي خاصة من أجل إقامة شبه مدينة عربية، جنوب البلدة.

ورفع المتظاهرون خلال الوقفة لافتات منددة بتوصيات مراقب الدولة وأخرى بالمخطط السلطوي، وعلى هامش ذلك جرى استقبال المتظاهرين في إحدى قاعات المكتب من أجل شرح سلبيات المخطط وأثره.

وجاءت هذه الوقفة احتجاجا على تقرير مراقب الدولة السنوي رقم "69 ب"، والذي تطرق من خلاله إلى مخطط طنطور، حيث ورد في نص التقرير توصيات لـ"الفاتمال" في الإسراع بتنفيذ المخطط الذي وبحسب رأيه جاء لخدمة أبناء الأقليات (المجتمع العربي).

بدوره، قام مجلس محلي جديدة المكر بواسطة المحامي، قيس ناصر، برفض توصيات مراقب الدولة وتفنيد الأخطاء الواردة بهذا التقرير عبر رسالة وجهت له بتاريخ 15.5.2019.

Advertisements

كما قامت اللجنة الشعبية بتسليم رسالة احتجاج وتأكيد على دعم موقف المجلس المحلي الرافض لهذه التوصيات.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب مراقب الدولة قام في وقت لاحق بالرد على رسالة المجلس المحلي، معربا من خلالها عن اعتذاره لفهم التوصيات بشكل خاطئ، مؤكدا على أنه من حق المجلس المحلي والأهالي وأصحاب الأراضي تقديم الاعتراض على المخطط وحتى رفضه بالكامل.