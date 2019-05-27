انت الان تتابع تفاصيل خبر اغتيال مستشار رئيس وزراء أفغانستان على أيدي مجهولين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 27 مايو 2019 03:51 مساءً - لقي نور محمد عرب، مستشار رئيس وزراء أفغانستان، مصرعه على يد مسلحين مجهولين في ولاية قندوز شمالي البلاد.

وقال متحدث باسم شرطة قندوز، إن المهاجمين كانوا يستقلون دراجات نارية وهربوا من المنطقة، مضيفاً أن الحادث أدى أيضاً إلى إصابة الحارس.

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ونقلت قناة "أريانا" التلفزيونية المحلية عن مسؤولين في المنطقة، أن الحادث وقع يوم الأحد، حينما أطلق مجهولون النار عليه فأردوه قتيلاً، وأصابوا أحد مرافقيه بجروح.

ولم تورد القناة أي تفاصيل أخرى، كما لم تعلن أي من الجماعات المسلحة الناشطة في أفغانستان، وضمنها "طالبان"، مسؤوليتها عن الحادث.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن ما يقارب 4 آلاف مدني قُتلوا في أفغانستان وأصيب 7 آلاف آخرين بجروح خلال عام 2018، في حين اعتبر العام الماضي الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين، على مدى سنوات الحرب بأفغانستان.