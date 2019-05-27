العيسى: التطرف استغل المشاعر الدينية غير المحصنة وأساء للإسلام

قال أمين عام رابطة العالم الإسلامي محمد العيسى، الإثنين، إن الفكر الإرهابي لم يقم على قوة عسكرية, بل على أيديولوجية متطرفة, استغلت المشاعرَ الدينيةَ غيرَ المحصنة ما نتج عنها إعطاء طابع سيئ عن الإسلام والمسلمين.

جاء ذلك في كلمته أمام المؤتمر العالمي "قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسُنة" الذي يعقد في مكة المكرمة.

وأضاف أنه قد تم حصر أكثر من 800 مادة لجماعة إرهابية واحدة أرسلتها عبر مئات الآلاف من الرسائل بوسائل التواصل والاتصال.

وأشار إلى أنه مع ضعف تلك المواد، كما هو حال بنيان التطرف والإرهاب، إلا أنها ستكون خطرة عندما تصادف عقولاً غضة لا تملك سوى العاطفة الدينية المجردة من الوعي.

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وأشار عيسى إلى أن الأطروحات حول قيم الوسطية والاعتدال كثرت في الآونة الأخيرة, لكنها كانت ولا تزال بحاجة إلى إبرازها ببيان علمي, يستعرض النصوص ويوضح دلالاتها, ويكشف أوهام أو تعمُّدَ اجتزائها.

وتابع عيسى أن "السؤال هنا هو: كيف نشأ هذا الفكرُ؟ ولماذا تمدَّدَ وانتشرَ؟ وما سببُ تحميلِ الإسلامِ ضلالَهُ, على حين لم تحَمّل دياناتُ أخرى تبعةَ الممارسات المتطرفة والإرهابية لبعض المحسوبين عليها؟".

وأكمل: "وعندما نقول: إن ديننا دين العدل والتسامح والرحمة والقيم, فلأن الله تعالى يأمر بالعدل ولأن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا رحمة للعالمين وبعث بالحنيفية السمحة بكافة دلالات الرحمة والسماحة:.

وأكد العيسى أن من الضروري معرفة الجميع أن كل نص شرعي يمر بمرحلة الفهم عنه, ثم الاستنباطِ منه, ثم التنزيلِ عليه, فإذا شاب أياً منها خطأٌ نشأ عنه خلل بحجم جسامة الخطأ.

وأوضح أنه من المهم أيضا توضيح الفرق بين الدين والتدين وبين العالم وحامل العلم.