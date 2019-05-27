"الخليج": الانقسام في الشارع الجزائري قد تكون له تداعيات سلبية

قالت صحيفة خليجية، "يمكن القول إن الحراك الشعبي الجزائري المتواصل منذ 22 فبراير (شباط) الماضي، نجح نسبيا في عدم إجراء انتخابات رئاسية كما كان مقرراً يوم الرابع من يوليو (تموز) المقبل".

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - إذ انتهت المهلة الدستورية لإيداع ملفات الترشح لمنصب الرئاسة يوم أمس الأول من دون مرشحين، ما يعني استحالة إجرائها، على الرغم من الإعلان لاحقا عن تسلم ملفي إثنين من المرشحين غير المعروفين.

وبينت أن "هذا الوضع الجديد يعني أن هناك عزوفاً عن الترشح للمنصب الذي شغر بتنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، طالما أن مطالب الحراك الشعبي بالتخلص من بقايا النظام القديم ورفض إشراف رموزه على الانتخابات لم تتحقق، وهذا يعني دخول الجزائر في مرحلة انسداد سياسي، حيث لا توجد نصوص قانونية صريحة حول طريقة التعاطي مع مقاطعة موعد انتخابي، خصوصاً أن ولاية الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، وهي تسعون يوماً، تنتهي يوم 9 يوليو (تموز) من دون انتخاب رئيس جديد كما ينص الدستور، ما يفتح السجال أمام الاجتهادات الدستورية والقانونية والسياسية لتجاوز حالة الاستعصاء السياسية الحالية".

وشددت على أن "هذا الواقع الجديد يفترض أن انتهاء الآجال القانونية للترشح لمنصب الرئاسة من دون أن يتقدم أحد، يعني آلياً إلغاء الانتخابات، وفتح حوار سياسي والإعلان عن موعد جديد للانتخابات الرئاسية خلال 90 يوماً".

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واستطردت "لكن المشكلة تكمن في الرفض الشعبي المتواصل لبقاء رموز النظام السابق في السلطة، مثل الرئيس الانتقالي الحالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، فضلاً عن أعضاء البرلمان، ومن ثم الدخول في مرحلة انتقالية تقودها شخصيات سياسية «نظيفة»، ومتفق عليها تتولى التحضير بشكل مناسب لانتخابات رئاسية وتشريعية «نزيهة»، فضلاً عن إصلاح قانون الانتخاب وتعديل الدستور".

وذكرت أنه "في مقابل موقف الحراك الشعبي، فإن أهل الحكم والأحزاب الموالية (حزب جبهة التحرير) و«التجمع الديمقراطي» ورئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح يتمسكون ب«الحل الدستوري» لئلا تدخل البلاد في فراغ دستوري «قد يدفع بالجزائر إلى طريق مسدود». إذ أكد صالح مؤخراً رفضه التام لأي حل سياسي خارج الدستور، كما أشار إلى عدم وجود طموح سياسي لديه. لكن المعارضة الجزائرية ترى أن موقف المؤسسة العسكرية ليس حاسماً ما يجعل أهل النظام يتمسكون بمواقفهم ولا يتخلون عن مواقعهم كما يطالب الحراك الشعبي.

واختتمت "هذا الانقسام في الشارع الجزائري قد تكون له تداعيات سلبية على وضع البلاد، ما يدخلها في أتون صراعات غير محسوبة، خصوصاً أن الحراك الشعبي مصرٌ على المضي في التظاهرات والاعتصامات إلى حين تلبية مطالبه، فيما هناك قوى في الداخل والخارج تعمل على تأجيج الصراع من خلال خلخلة الوضع الأمني، ما يعيد الأوضاع إلى مرحلة التسعينات".