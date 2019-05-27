شكرا لقرائتكم المركزي التركي يضغط على البنوك لتأمين العملات الأجنبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتخذ البنك المركزي التركي خطوة أخرى لتعزيز خزائنه، سعياً لوقف تدهور سعر الليرة التركية قبيل انتخابات مزمعة الشهر القادم، وذلك عن طريق زيادة نسب متطلبات الاحتياطي على الودائع الأجنبية في القطاع المصرفي المحلي.

وزاد المركزي متطلبات احتياطي الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 200 نقطة أساس، وفقًا لبيان صدر اليوم الاثنين.

وقال إن الإجراءات ستسحب سيولة بنحو 4.2 مليار دولار من السوق، بحسب وكالة "بلومبرغ".

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وخلال الأسبوع الماضي، أظهرت البيانات أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لتركيا انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر، وسط قلق من محاولة البنك المركزي دعم الليرة قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وتتعاظم مخاوف المستثمرين في ظل عدم تقديم تفسير واضح للحركة التي طالت احتياطيات المركزي التركي في الفترة الأخيرة.

وقد قام البنك المركزي أيضاً بمبادلة جديدة في 9 مايو، ستدعم احتياطياته الأجنبية من خلال اقتراض الذهب من البنوك التجارية.