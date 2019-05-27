جولة لقائد القطاع الغربي لليونيفيل في ياطر وزبقين

زار قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي برونو بيشوتا، بلدية ياطر في قضاء ​بنت جبيل​ في إطار اللقاءات التي تهدف الى تمتين العلاقة بين ​اليونيفيل​ والسلطات المحلية والى زيادة التعاون المثمر فيما بينهما.

والتقى بيشوتا رئيس بلدية ياطر خليل كوراني الذي أشاد بدور اليونيفيل الريادي والتعاون الوثيق مع ​الجيش اللبناني​ في سبيل تحقيق الامن والاستقرار في ​جنوب لبنان​، ثم شكر الجنرال بيشوتا على الزيارة وعلى دعم ​الكتيبة الإيطالية​ المستمر للمؤسسات الرسمية وبلديات الجنوب. كما ونوه بالمشاريع العديدة التي تنفذ لفائدة السكان المحليين وابناء المنطقة.

وزار الجنرال بيشوتا بلدية ​زبقين​ حيث التقى برئيس ​البلدية​ علي بزيع وتناولا المشاريع والخدمات العديدة التي ينفذها مكتب التعاون المدني العسكري للواء "أوسطا" والذي يقود الوحدة الإيطالية في سبيل إنماء القرى والبلدات الجنوبية وتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين.

بدوره الجنرال بيشوتا شكر الرؤساء كوراني وبزيع على إستقبالهم الحار، وشدد على أهمية دعم السلطات المحلية والأهالي لتنفيذ المهام المطلوبة، مؤكدا إلتزام وحدة بلاده مساندة السكان المحليين وتنفيذ المشاريع الخدماتية في سبيل تحسين الأوضاع الحياتية .