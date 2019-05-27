النشرة: ورشة فنية إسرائيلية تركز قواعد حديدية على الجدار الاسمنتي العازل

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأنه "تقوم ورشة فنية إسرائيلية بتركيز قواعد حديدية على الجزء العلوي من ​الجدار الاسمنتي​ العازل الذي اقامته مؤخرا ما بين تلال ​العديسة​ و​مستعمرة المطلة​ بهدف تزويدها بكاميرات للمراقبة واجهزة تجسس مقابل ​بلدة كفركلا​".

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