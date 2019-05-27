ريفي: لمحاسبة قتلة حسين الحجيري وترسيم الحدود

لفت الوزير السابق ​أشرف ريفي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "الجريمة التي ارتكبها ​النظام السوري​ الذي قتل المواطن حسين حجيري من ​عرسال​ وخطف شابين آخرين برسم ​الدولة اللبنانية​ والمطلوب محاسبة القتلة و​ترسيم الحدود​ وتحمل القوى العسكرية والأمنية مسؤوليتها بحماية المواطنين. التعازي لأهل الشهيد المغدور ولعرسال الأبية".

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