حريق في منزل في بلدة رأس العين في صور والأضرار مادية

شب حريق في منزل في بلدة ​رأس العين​. وعمل عناصر ​الدفاع المدني​ على اخماده. وأتى الحريق على بعض محتويات المنزل، واقتصرت الاضرار على الماديات من دون وقوع إصابات.

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