عدوان: نحن بحاجة إلى رؤية متكاملة نرى فيها ما تأثيرها على النمو

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​ أنه "لا يكفي أن نقول إن نسبة ​العجز​ بلغت 7،9 بالمئة إنما المهم هو تنفيذ ما هو على الأوراق"، مشيراً الى أنه "يجب أن نؤمن فعلياً تأمين الإيرادات وأن تكون النفقات فعلية ومن هنا نستطيع الوصول إلى موازنة 2020".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح عدوان "أننا بحاجة إلى رؤية متكاملة ونرى فيها ما تأثيرها على النمو لأن المشكلة الأساسية هي النمو وفي ​الموازنة​ هذه حصرنا "التشحيل" حتى بدأنا بالأمور الصغيرة بدل من أن نتطلع بالأشياء الكبيرة وهذا أدى إلى إشعال الرأي العام"، لافتاً الى "أننا نحن في هذه الموازنة يجب أن نتطلع على تحسين الأمور وكيف سنتعاطى مع موازنة 2020".

وشدد على أن "أهم شيء هو تدقيق تفصيلي في الأرقام ما يعني أن تتطلع كل وزارة على صرف أرقامها"، مشيراً الى أن "لا خيار للمجلس النيابي إلا أن يقرّ الموازنة وإذا لم نقوم بدراسة جدية للمواد القانونية نكون شجعنا لموازنة غير مجدية للـ2020"، مؤكداً أن "مرور الموازنة لن يكون شكلي على الإطلاق في ​مجلس النواب​".

Advertisements

وأشار عدوان الى أنه "في موضوع إقفال ​وزارة المهجرين​، نحن نتعاطى مع الأمور من ناحية الرؤية الشاملة"، مشدداً على أنه "لا تستطيع أن تقفل ملف إلا بعد أن تقول ما هو المبلغ المطلوب وإلى أين سيذهب هذا المبلغ".

وأكد "أننا لا نستطيع أن نتطلع على الأمور الصغيرة وأن نترك الأمور الكبيرة، مثلاً 600 إلى 700 مليون ​دولار​ نسبة التهرب الجمركي"، مشيراً الى أن "هناك شركات عالمية تقول أننا نستطيع تركيب "سكانير" للتخلص من التهرب الجمركي خلال 15 يوم".

ومن جهة أخرى، أوضح أن "كل الناس تتكلم بموضوع "سيدر" ونحن لسنا معنيين بـ"سيدر" نحن معنيين بالسلة "المفخوتة" وبعدها نناقش بسيدر".