الراعي: الدول المعنية بوضع حد لحالة الحرب والنزوح في منطقتنا غير مهتمة بإنهاء النزاع

رأى البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشاره بطرس الراعي​ أن "الدول المعنية مباشرة بوضع حد لحالة اللااستقرار والحرب والنزوح والدمار الثقافي والمادي في عدد من دول ​الشرق الأوسط​، غير مهتمة بإنهاء النزاع في هذه المنطقة من العالم لمصالحها الخاصة التي لا تحاكي القيم الإنسانية. هم لديهم تطلعاتهم السياسية والاقتصادية، أما نحن فتطلعاتنا محض انسانية".

كلام الراعي جاء خلال استقباله وفدا من جمعية chretiente solidarite برئاسة مؤسسها برنارد انطوني في بكركي، في زيارة اطلع فيها من الراعي على وضع الحضور المسيحي في الشرق، واستمع الوفد من البطريرك الى قراءة سريعة عن وضع المسيحيين في الشرق عموما وفي ​لبنان​ خصوصا، والتي شدد فيها على "ضرورة ان تتحرك الأسرة الدولية بهدف اعادة ​النازحين السوريين​ الى بلادهم ليشكلوا استمرارية لحضارة وتاريخ عريق صنعوه بأنفسهم"، مشددا على ان "هذه العودة تريح لبنان على كل الصعد، فلبنان لا يهمه تلقي شهادات دولية بحسن ضيافته للنازحين، بل هو يطالب الأسرة الدولية بفصل موضوع النازحين السوريين عن الحل السياسي في سوريا، ذلك ان الحل لا افق له على المدى المنظور، فنحن منذ 71 سنة ننتظر حلا للقضية الفلسطينية وكل ما يدور على ارض الواقع ينذر بانه ما من حل على المدى المنظور".

واستقبل الراعي قبل ظهر اليوم، النائب جوزف اسحق الذي قدم تعازيه بوفاة المثلث الرحمة البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​.