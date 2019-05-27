النشرة: تنفيذ طائرتي "ف 16" اسرائيلية طلعات استشكشافية فوق قرى بلدات العرقوب حاصبيا

افاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ عن خرق طائرتين حربيتين اسرائيليتين من طراز "ف 16"، حرمة الاجواء اللبنانية جنوبا، وتنفذ طلعات استشكشافية في هذه الاثناء بشكل دائري وعلو متوسط فوق قرى بلدات ​العرقوب​ حاصبيا، امتدادا حتى سماء ​راشيا​ و​البقاع الغربي​.

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