بو صعب: اقترحنا التخفيض بالخطة الخمسية وهذه أمور أجلت لموازنة 2020

أعلن وزير الدفاع الوطني ​إلياس بو صعب​، في تصريح بعد إنتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ "أننا اقترحنا التخفيض بالخطة الخمسية وهذه أمور تم تأجيلها لموازنة 2020"، مشيرا الى "أننا حاولنا سحب ضريبة الدخل فمن غير الممكن وضع ضريبة دخل على المتقاعد اكبر مِن مَن هو في الخدمة الفعلية وسينقل الخلاف الى ​المجلس النيابي​".

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