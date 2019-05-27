لجنة الدفاع تابعت درس اقتراحات تعديل مواد في قانون البلديات

عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب سمير الجسر، وتابعت درس الاقتراحات المتعلقة بتعديل مواد في قانون البلديات ولا سيما اقتراح القانون الذي قدمه النائب سامي الجميل، واستمعت الى شرح مستفيض حول اقتراحه والافكار والتعديلات التي يتضمنها وابرزها انتخاب الشعب رئيس البلدية ونائبه مباشرة.
واستمعت الى ملاحظات النائب فريد البستاني الذي تقدم باقتراح مماثل ولا سيما حول حل المجلس البلدي. واستمعت الى رأي النواب وجرت مناقشة عامة لهذه الامور، على ان تتابع اللجنة درسها في الجلسة المقبلة.
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