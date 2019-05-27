لجنة الدفاع تابعت درس اقتراحات تعديل مواد في قانون البلديات

عقدت ​لجنة الدفاع​ والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب ​سمير الجسر​، وتابعت درس الاقتراحات المتعلقة بتعديل مواد في ​قانون البلديات​ ولا سيما اقتراح القانون الذي قدمه النائب ​سامي الجميل​، واستمعت الى شرح مستفيض حول اقتراحه والافكار والتعديلات التي يتضمنها وابرزها انتخاب الشعب رئيس ​البلدية​ ونائبه مباشرة.

واستمعت الى ملاحظات النائب ​فريد البستاني​ الذي تقدم باقتراح مماثل ولا سيما حول حل المجلس البلدي. واستمعت الى رأي النواب وجرت مناقشة عامة لهذه الامور، على ان تتابع اللجنة درسها في الجلسة المقبلة.