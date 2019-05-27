إعتبر المؤتمر الشعبي اللبناني أن "كل مؤتمرات التطبيع مع اسرائيل لن تستطيع دفن قضية فلسطين، ولن تنال من إرداة المقاومة ضد الاحتلال".
وحيا المؤتمر "موقف السلطة الفلسطينية والفصائل ورجال الأعمال الرافضين المشاركة"، مطالبا كل الدول العربية بـ"الامتناع عن حضور هذا المؤتمر، واستعادة موقفهم عام 1996 حينما رفضوا المشاركة بمؤتمر الدوحة الاقتصادي وأسقطوا حينها مشروع شيمون بيريز للشرق أوسطية".
كانت هذه تفاصيل خبر المؤتمر الشعبي: كل مؤتمرات التطبيع مع اسرائيل لن تستطيع دفن قضية فلسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.