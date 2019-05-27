المؤتمر الشعبي: كل مؤتمرات التطبيع مع اسرائيل لن تستطيع دفن قضية فلسط

إعتبر ​المؤتمر الشعبي اللبناني​ أن "كل مؤتمرات التطبيع مع اسرائيل لن تستطيع دفن قضية فلسطين، ولن تنال من إرداة المقاومة ضد الاحتلال".

وحيا المؤتمر "موقف ​السلطة الفلسطينية​ والفصائل و​رجال الأعمال​ الرافضين المشاركة"، مطالبا كل ​الدول العربية​ بـ"الامتناع عن حضور هذا المؤتمر، واستعادة موقفهم عام 1996 حينما رفضوا المشاركة بمؤتمر الدوحة الاقتصادي وأسقطوا حينها مشروع ​شيمون بيريز​ للشرق أوسطية".