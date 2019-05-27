كهرباء لبنان: عزل مخرج شارع جنبلاط في محطة سبلين من 28/5 حتى 2/6

أعلنت ​مؤسسة كهرباء لبنان​ عن عزل مخرج "شارع جنبلاط" في محطة ​سبلين​ الرئيسية بدءا من تاريخ 27/5/2019 ولغاية 2/6/2019 ضمنا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، وذلك من أجل تنفيذ أشغال على هذا المخرج. وبالتالي، سوف تنقطع التغذية ب​التيار الكهربائي​ خلال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من مخرج "شارع جنبلاط".

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