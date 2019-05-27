وزير اسرائيلي: وافقنا على محادثات مع لبنان لترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية

أعلن وزير ​الطاقة​ الإسرائيلي ​يوفال شتاينتز​، عن "انفتاح بلاده على إجراء محادثات مع ​لبنان​ بوساطة أميركية لحل نزاع على الحدود البحرية يؤثر على عمليات التنقيب عن ​النفط​ والغاز في شرق ​البحر المتوسط​".

وقال مكتبه في بيان بعد لقائه المبعوث الأميركي ​ديفيد ساترفيلد​ إن مثل تلك المحادثات يمكن أن تكون "نافعة لمصالح البلدين في تطوير احتياطات ​الغاز الطبيعي​ والنفط من خلال الاتفاق على الحدود".