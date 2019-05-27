وزير اسرائيلي: وافقنا على محادثات مع لبنان لترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، عن "انفتاح بلاده على إجراء محادثات مع لبنان بوساطة أميركية لحل نزاع على الحدود البحرية يؤثر على عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط".
وقال مكتبه في بيان بعد لقائه المبعوث الأميركي ديفيد ساترفيلد إن مثل تلك المحادثات يمكن أن تكون "نافعة لمصالح البلدين في تطوير احتياطات الغاز الطبيعي والنفط من خلال الاتفاق على الحدود".
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