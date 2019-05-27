تيريزا ماي تقر بنتائج "مخيبة جدا" في انتخابات البرلمان الأوروبي

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لندن: أقرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين بنتيجة "مخيبة جدا" في انتخابات البرلمان الأوروبي بعدما مني حزبها بهزيمة كبرى أمام حزب بريكست المناهض للاتحاد الأوروبي بزعامة نايجل فاراج.

وكتبت ماي في تغريدة "ليلة مخيبة جدا للمحافظين" مضيفة "لقد خسر نواب أوروبيون ممتازون مقاعدهم، وهزم مرشحون ممتازون".

وأضافت "هذا يظهر أهمية التوصل الى اتفاق حول بريكست، وآمل بصدق ان تكون هذه النتائج في صلب نقاشات البرلمان".

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وحصل حزب بريكست بزعامة نايجل فاراج على نحو 31,8% من الأصوات بحسب نتائج جزئية، ما يعزز احتمال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.

وعاقب الناخبون بشدة حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء والذي تراجع إلى المرتبة الخامسة بحصوله على 9,1 بالمئة من الأصوات بحسب نتائج جزئية بعد فرز أكثر من نصف الأصوات.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية اضطرت لتنظيم هذا الاقتراع على عجل قبل أن تعلن الجمعة استقالتها في السابع من يونيو.