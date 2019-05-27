شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ممتاز دسوقى: تحرك الأعلى للإعلام ضد "شيخ الحارة" خطوة لضبط المشهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب ممتاز الدسوقى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف عرض برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، والتحقيق معها ومع رئيس قناة القاهرة والناس، مشيرا إلى أن القرار خطوة مهمة لضبط المشهد الإعلامى.

وأكد النائب، فى بيان صادر عنه، اليوم الاثنين، أنه من غير المقبول أن تصبح الفضائح وهتك الأسرار والمساس بسمعة الشخصيات العامة أساس البرامج التليفزيونية، متابعا: "الأمر تجاوز ذلك ليصل إلى إهانة أصدقائنا وشركائنا من الأفارقة على لسان شخصية مشهورة" موضحا أنه لا يجد مبررًا لدفاع البعض عن البرنامج بحجة أن الإساءة وردت على لسان ضيف وليس المذيعة.

وطالب النائب بألا تقتصر قرارات الوقف والتحقيق على هذا البرنامج فقط، وأن ينظر المجلس لباقى البرامج التى تتضمن مخالفات لفظية وعرفية كثيرة، ومع ذلك تستمر دون التحقيق مع صانعيها أو القنوات التى تبثّها، مؤكدا أننا فى حاجة إلى مزيد من الجهود لضبط المشهد الإعلامى مرة أخرى.