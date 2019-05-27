شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "رياضة البرلمان": نجوم الزمالك يستحقون الفوز بالكونفدرالية الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالتهنئة لنادى الزمالك ومرتضى منصور، رئيس النادى، بفوزه بلقب الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدا أن جميع نجوم الأبيض يستحقون الفوز بهذه البطولة الإفريقية الكبيرة بعد أدائهم المشرف والبطولى طوال المباراة.

وقال "حسين" فى برقية بعث بها إلى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إن نجوم نادى الزمالك أسعدوا الشعب المصرى بتحقيق هذه البطولة، مشيدا بالإرادة القوية والعزيمة الرائعة لدي الفريق لتحقيق الفوز وإسعاد الشعب المصري واستعادة الريادة المصرية في البطولات الإفريقية.

Advertisements

وأعرب النائب محمود حسين عن أمله فى يحقق المنتخب الوطنى لكرة القدم الفوز بكأس بطولة الأمم الإفريقية.

وأكد أن الجماهير التي تواجدت في نهائي البطولة تستحق هذا اللقب، وأنها ستكون السبب الرئيسي في عودة الجماهير المصرية للمدرجات في البطولات المحلية.

كما أشار إلي أن التنظيم الرائع والأداء الأمني المتميز الذي تم في المباراة يستحق كل التقدير والاحترام، ويرسل رسالة للعالم أن مصر قادرة على تنظيم البطولات العربية والإفريقية والعالمية، وأن الأجهزة الأمنية المصرية قادرة على تحقيق الأمن والأمان فى جميع أنحاء البلاد.