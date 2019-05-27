شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"صحة البرلمان": مبادرات الرئيس لمواجهة فقدان السمع مهمة للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم جهود الاكتشاف المبكر لضعف وفقدان السمع لدى الأطفال وحديثى الولادة، من خلال فحصهم روتينيًا وإجباريًا، بما يُسهّل متابعة الحالات وعلاجها فى المستقبل.

وقال "أبو الخير"، فى تصريحات صحفية، إن المبادرات التى يطلقها الرئيس فى مجال الصحة مُكمّلة لبعضها، وتستهدف الاكتشاف المبكر للأمراض ومعالجتها والوقاية منها، وتلك المبادرة رائعة وتؤكد اهتمام الدولة بصحة المواطن وعلاج حالات فقدان وضعف السمع بشكل مبكر.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب فى حديثه، أن المبادرة الأخيرة مهمة للغاية، ويجب أن تغطى كل ربوع مصر، لافتا إلى أن اللجنة ستتابع تنفيذ وزارة الصحة لها، وسترصد نتائجها أولا بأول.