إعصار قوي في الولايات المتحدة يمحو مدينة بأكملها وينشر الخراب – فيديو

دمرت الرياح العاتية في ولايات أوكلاهوما وكانساس، وميسوري، خلال اليومين الماضيين، المنازل، والفنادق، والمستشفيات، والطرق.

وتعرضت ولايتا أوكلاهوما، وكانساس الأمريكية لأعنف الأعاصير، وتضررت كثيرا بلدة إل-رينو، حيث قتل إعصار مدمر شخصين على الأقل.

في إل-رينو هدمت المنازل، والفنادق، والمستشفيات، والمدارس، كما تحولت السيارات إلى كومة من الخردة المعدنية، وتلفت الأسلاك الكهربائية، وأعمدة الإنارة، وسقطت على الأرض.

وتم إجلاء معظم سكان المناطق الساحلية، لكن ليس لديهم مكان يعودون إليه. فلم يبقى من المدينة إلا الدمار، والحطام.

وتعمل في مكان الحادث فرق الإنقاذ، التي تحدد عدد المفقودين، والجرحى.

ويتم تقديم المساعدة النفسية لأولئك الذين يحتمون في الأقبية، والملاجئ الخاصة.

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وتمكن مراسل التلفزة المحلية من البقاء على قيد الحياة، واتصل مع متتبعيه على صفحته على “تويتر”.

وقال المراسل “آرون بريلبيك” في الفيديو، الذي نشره على “تويتر”: “أنا في إل-رينو. كنت داخل الإعصار. أنا بخير، ولكن الفندق في الجهة المقابلة دمر، يتم انتشال الضحايا من تحت الأنقاض”.

وهذه ليست المرة الأولى، التي تعاني فيها مدينة إل-رينو من إعصار، إذ في عام 2013، تم تسجيل أكبر إعصار في تاريخ الأرصاد الجوية فيها.

واجتاح الإعصار، أيضا، ولاية ميسوري، حيث توفي ثلاثة من السكان المحليين في مدينة جيفرسون، ويوجد مئات الضحايا.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية، والمتخصصون، الذين يراقبون الأعاصير إلى أن أقوى الأعاصير تضرب الولايات الأمريكية المركزية للعام الرابع على التوالي.