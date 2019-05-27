مبابي يفاجئ باريس سان جيرمان بقرار جديد

كشفت تقارير إعلامية، أن اللاعب الشاب كيليان مبابي، لا يفكر بتمديد عقده الذي ينتهي صيف 2022مع ناديه باريس سان جيرمان، تمهيداً لخوض استحقاقات كروي جديدة مستقبلاً.

وحسب المصدر ذاته، فإن مبابي لا يفكر في تمديد بقاءه لسنوات إضافية بعد عقده في قلعة الباريسي، وقد يكون رحيله حتى قبل متم العقد بسنة عن “الليغ 1 ” ومنافاستها.

وكانت الصحافة الفرنسية قد تحدتث بالفترة الأخيرة عن موضوع رحيل مبابي، قبل أن يخرج الباريسي ببلاغ رسمي ينهي كل الأخبار مشدداً بأن اللاعب سيواصل مشواره والتأشير على رحيله غير وارد بالفترة الحالية.

يُشار، إلى أن نيمار داسيلفا بدوره يعيش وضعاً مريباً رفقة باريس سان جيرمان، خصوصاً بعد تسريب أخبار عن مقربيه تؤكد رغبته الكبيرة في الرحيل والعودة إلى أجواء “الليغا”، التي تألق فيها سابقاً رفقة النادي الكتالوني.