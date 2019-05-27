منع الاعتكاف يتواصل في المساجد.. والحصيلة ترتفع لتشمل 15 مسجدا

في أول الليالي العشر الأواخر من رمضان، عادت حملة منع الاعتكاف في عدد من المساجد، خصوصا في جهة الشرق، لليلة الثانية على التوالي، ليرتفع عدد المساجد، التي منع فيها الاعتكاف نهاية الأسبوع الماضي إلى 15 مسجدا.

وقالت جماعة العدل والإحسان، ليلة أمس الأحد، إن السلطات اقتحمت مساجد في مدن بركان، وجرادة، وزايو، وتاوريرت، ووجدة، وهي المساجد، التي كانت تحتضن راغبين في الاعتكاف، ليتم إخراجهم.

وعلى خلفية التدخل، نظم المعتكفون، بعد إخراجهم من المساجد، وقفات احتجاجية، مطالبين بالحق في حرية الولوج، والاعتكاف في المساجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

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يذكر أن الجماعة استبقت التوتر، إذ أكد القيادي فيها، حسن بناجح، في حديث سابق لـ”اليوم 24″، أن الجماعة لا تنظم الاعتكاف، وكل ما في الأمر أن أعضاءً منها يلتحقون بالمساجد، مثل باقي المواطنين من أجل الاعتكاف، معتبرا أن المنع من الاعتكاف في عدد من المساجد لا يطال العدل والإحسان، وإنما كل المصلين.

وتعتبر قيادات العدل والإحسان أن المنع، الذي يطال أعضاءها لا يمثل الاعتكاف، إلا جزءا منه، ويتمثل في عدد من الصور، مثل منع جمعيات تضم أعضاءً من العدل والإحسان، مثل جمعيات الأحياء.

وكان عدد من المساجد، على مدى السنوات الأخيرة، خصوصا في مدن الشرق، قد تحول إلى ساحة جديدة للمواجهة بين جماعة العدل والإحسان، والدولة، بعدما تدخلت السلطات لإخلاء المساجد، بعد صلاة التراويح، لمنع الاعتكاف.