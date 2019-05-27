وفاة والد أستاذة “متعاقدة” بعد شهر من إصابته في احتجاج ليلي في الرباط

أعلن الأساتذة “المتعاقدون” أطر الاكاديميات الجهوية، صباح اليوم الإثنين، وفاة عبد الله حاجيلي، والد أستاذة من التنسيقية، يقولون إنه أصيب في احتجاجات سابقة في الرباط.
وقالت مصادر من التنسقية لـ”اليوم 24″، إن إبنة الحاجيلي اتصلت صباح اليوم الإثنين، لتبلغ زملاءها في التنسيقية بخبر وفاة والدها.
وكان المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في آسفي، قد قال في وقت سابق إن عملية فض اعتصام “الأساتذة المتعاقدين” بالقوة، التي أقدمت عليه السلطات العمومية، ليلة الأربعاء 24 أبريل الماضي، أسفرت عن إصابة “خطيرة” تعرض لها أب إحدى الأستاذات (ع.ح) من تنسيقية مدينة آسفي.
وكشف المصدر ذاته أن أب الأستاذة المذكور، نُقل إلى قسم الإنعاش، وهو في حالة خطيرة، وأصيب أثناء مرافقته لابنته لمشاركتها في مسيرة، واعتصام الرباط، بعدما دعت التنسيقية الوطنية إلى مشاركة كافة الأستاذات، والأساتذة في المسيرة، والاحتجاجات.
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