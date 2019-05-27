بعد تتويج الزمالك بطلاً لكأس “الكاف”..مرتضى منصور يؤكد نهاية مهام المدرب جروس-فيديو

اعترف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، بنهاية مهمة المدرب السويسري كريتسيان جروس مع المجموعة، بعد قيادته المجموعة إلى التتويج بكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على حساب ممثل الكر الوطنية، نهضة بركان.

منصور أوضح، مساء أمس الأحد، في تصريحات تلفزيونية بعد فوز “الأبيض” بركلات الترجيح: ” نزلت بين الشوطين إلى مستودع الملابس، من أجل تحفيز اللاعبين، وطلبت منهم أن ينسوا تعليمات المدرب ويقدموا كل شيء على أرضية الملعب، الان قصة جروس انتهت بهذا التتويج”.

وسبق للصحافة المصرية أن سلطت الضوء على وجود توتر بين المدرب جروس ومجلس الإدارة، وبقائه مدرباً إلى غاية مباراة نهائي كأس “الكاف”، كان بهدف عدم زعزعة استقرار الكتيبة، إلا أن تصريحات مرتضى منصور أنهت الجدل وأكدت بأن جروس سيغادر صفوف المجموعة بمتم الموسم الكروي الجاري.

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