147 ألف منزل تضرر خلال الحرب على "داعش" بالعراق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بلغ عددُ الوحدات السكنية المتضررة جراء الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي، شمال وغربي العراق، 147 ألف وحدة سكنية، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء، اليوم الإثنين.

وقال رئيس صندوق إعمار المناطق المحررة من الإرهاب بالعراق، مصطفى الهيتي، اليوم الأحد، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن "إجمالي الوحدات السكنية المتضررة بالحرب على داعش بلغت 147 ألف وحدة، 40% منها مدمرة بالكامل".

وتُعد مدينة الموصل، أكثر المدن التي تعرضت بناها التحتية ومنازل المدنيين وممتلكاتهم للدمار، جراء المعارك العنيفة التي دارت بين القوات الحكومية ومسلحي التنظيم.

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وقدرت الحكومة العراقية، شباط/ فبراير العام الماضي، وفقا لدارسة أجراها خبراء عراقيون ودوليون، الحاجة الفعلية لإعادة إعمار البلاد بـ88.2 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وتعرضت البنى التحتية (مشاريع الماء والكهرباء والمؤسسات الصحية والتعليمية والمؤسسات الخدمية) في المحافظات الشمالية والغربية الى دمار كبير على مدى 3 سنوات من القتال بين القوات الحكومية وتنظيم "داعش" الذي فرض سيطرته على ثلث مساحة البلاد منتصف عام 2014.