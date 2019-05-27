تقارير تكشف تفاصيل عقد كونتي مع إنتر ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل الصفقة المتوقعة لإنتر ميلان في التعاقد مع المدرب، أنطونيو كونتي، ليقود الفريق بداية من الموسم القادم.

ووفقًا لفابريزيو رومانو، صحفي شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن كونتي سيوقع عقدًا مع إنتر ميلان، كمدير فني للفريق، في الأسبوع المقبل.

وأضاف أن كونتي سيتواجد برفقة بيبي ماروتا المدير التنفيذي، وبييرو أوسيليو المدير الرياضي للإنتر، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة مدريد، لحضور مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير.

وتابع أن كونتي سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات مقبلة مع النيراتزوري، لينتهي في حزيران/يونيو 2022، فيما سيحصل على 12 مليون يورو كراتب سنوي.

ومن المتوقع أن يرحل لوتشيانو سباليتي، المدير الفني الحالي للإنتر، عن الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب قيادته للفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عقب فوزه على إمبولي (2-1)، بالجولة الأخيرة واحتلاله المركز الرابع.