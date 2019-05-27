باريس سان جيرمان يتحرك لضم نجم ليفربول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق باريس سان جيرمان يخطط للحصول على خدمات نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن سان جيرمان الفرنسي تم ربطه بتحرك مفاجئ نحو جيمس ميلنر، لاعب خط وسط ليفربول، لا سيما وأنه قد يخوض آخر مبارياته مع الريدز هذا الموسم، أمام توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أن عقد ميلنر، ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي، وسيكون متاحا لأي ناد إذا لم يوقع على عقد جديد.

وأضافت أن باريس يستعد لإصلاح شامل بالفريق هذا الصيف، مضيفة أنه تحرك بالفعل للقيام بذلك، ومن المتوقع أن يعلن قريبًا عن التعاقد مع أندير هيريرا، لاعب مانشستر يونايتد، والذي أعلن رحيله عقب نهاية الموسم.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول بنظيره توتنهام، مساء السبت المقبل، بملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة مدريد، بنهائي دوري أبطال أوروبا.