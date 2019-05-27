احذروا هذه الأطعمة في الأيام الأخيرة من رمضان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - على الرغم من أنه لم يعد سوى أيام قليلة على انقضاء شهر رمضان الفضيل إلا أن هذه الفترة البسيطة كفيلة بإكسابكم وزنا من شأنه التأثير الملحوظ على شكلكم الخارجي خلال أيام عيد الفطر السعيد.

ومنعا لتحقيق هذا الأمر، نصح أخصائيو التغذية الصحية بالامتناع عن تناول بعض الأكلات في هذه الأيام:

اللحوم الحمراء

لمن لا يعرف، تساعد هذه النوعية من اللحوم على زيادة الوزن بشكل كبير، فبجانب أنها غنية بالكوليسترول، فهي تعمل على إكساب المزيد من الكليوغرامات، لذا من الأفضل الابتعاد أو التقليل من تناولها در الإمكان في هذه الفترة.

المكسرات

بالرغم من تضمينها في معظم الأطعمة التي تقدم خلال شهر رمضان الكريم إلا أنها تُعد أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي لزيادة الوزن؛ وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من الدهون الأحادية غير المشبعة. ولهذا السبب نصح أخصائيو التغذية بعدم تناولها بكثرة والاكتفاء بخمس حبات فقط في اليوم.

الأرز الأبيض

تتمثل إشكالية هذه الأكلة في عدم احتوائها على ألياف تُشعر من يتناولها بالشبع سريعا وهو ما يفسر سبب تناول كميات كبيرة منه، لذلك يكون من الأفضل هنا تناول الأرز البني؛ لاحتوائه على ألياف تعطي إحساسا بالشبع سريعا، أو حتى يُمكنك استبداله برغيف من الخبز الأسمر.

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الشوكولاتة

تكثر على موائدنا هذه الأيام الحلويات المميزة ابتهاجا بقدوم العيد أمثال الكنافة وكعك بالشوكولاتة، ولكن قبل ذلك علينا أن نعلم أن قطعة الشوكولاتة الصغيرة تحتوي على 37 سعرا حراريا.

الموز

قد تتفاجأ كثيرا بهذه المعلومة خاصة وأن هذا العنصر يتم اعتماده في الحميات الغذائية، لكن الواقع يشير إلى أن ثمرة الموز الكبيرة تحتوي على 120 سعرا حراريا، أما إذا تناولته بجانبه العسل أو الحلويات فهذا سيساعد كثيرا على زيادة الوزن بشكل كبير.

البطاطا

مهما اختلفت طرق طبخها، ستبقى البطاطا من المأكولات الغنية بالبروتين والألياف والتي تقف وراء زيادة الجسم بنسبة كبيرة ستجدون معها حتما صعوبة في الفقدان.