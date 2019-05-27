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الإعلامي اليافعي يحرج مليشيا الحوثي بهذه الأسئلة

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طرح الإعلامي بفضائية أبوظبي، عادل اليافعي، اليوم، عدة أسئلة مُحرجة على جماعة الحوثيين في اليمن.

وكتب في تغريدة عبر "تويتر"، : "أريد أعرف أمر واحد ؛وأتمنى من أي حوثي سليم العقل والقلب أن يرد علينا مع أني أشك إن أجد أحد".

وتابع: "لماذا أطلقتم على ؛مسيرة الموت والتدمير والخراب التي انطلقتم بها ..باسم :المسيرة القرانية ؟وين القران هنا وما دخله بكل أعمالكم الهمجية؟".

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