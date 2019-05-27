شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامي اليافعي يحرج مليشيا الحوثي بهذه الأسئلة والان مع التفاصيل

طرح الإعلامي بفضائية أبوظبي، عادل اليافعي، اليوم، عدة أسئلة مُحرجة على جماعة الحوثيين في اليمن.

وكتب في تغريدة عبر "تويتر"، : "أريد أعرف أمر واحد ؛وأتمنى من أي حوثي سليم العقل والقلب أن يرد علينا مع أني أشك إن أجد أحد".

وتابع: "لماذا أطلقتم على ؛مسيرة الموت والتدمير والخراب التي انطلقتم بها ..باسم :المسيرة القرانية ؟وين القران هنا وما دخله بكل أعمالكم الهمجية؟".