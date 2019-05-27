شكرا لقرائتكم خبر عن حضرموت.. تكريم القادة الإماراتيين في أمسية رمضانية بلواء النخبة والان مع التفاصيل

شهدت محافظة حضرموت أمس الأحد تنظيم الأمسية الرمضانية السنوية التكريمية بلواء النخبة الحضرمي بالمنطقة العسكرية الثانية، وذلك بالتزامن مع توديع القادة الإماراتيين بقيادة أبوجابر واستقبال القادة الخلف بقيادة أبوهند .

وفي كلمته تقدم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالشكر لدولة الأمارات والقادة الإماراتيين، لما بذلوه من تضحيات على الأرض، ووقفهم في أصعب الأوقات مع حضرموت وأهلها، مرحبا بالقادة الجدد، ومتمنيا التوفيق والسداد في أداء مهامهم متعهدا بالعمل على نفس النسق في محاربة الإرهاب وعناصره.

ولفت إلى قوة لواء النخبة الحضرمي، في أداء المهام القتالية والانضباط العسكري مبينا أن المهمات الفيصل والجبال السود والقبظة الحديدية قد انطلقت من هذا اللواء .

ورحب العميد سالم باسلوم قائد لواء النخبة الحضرمي بالبحسني وأثنى على القادة الإماراتيين لما قدموه من دعم سخي في كافة المجالات اللوجستية والتتدريبة والقيادية .

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وفي الأمسية تم تكريم القائد أبوجابر ورفاقه بدرع الوفاء من قبل البحسني، نظير جهودهم المتميزة في تدريب وتأهيل قوات النخبة الحضرمي .

وتم تكريم العميد منير كرامة التميمي المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت من لواء النخبة الحضرمي بالمنطقة العسكرية الثانية لجهوده في تأسيس اللواء.

وكرمت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت عنهم العميد منير التميمي القائد الإماراتي أبوجابر ورفاقه بدرع الوفاء ولإسهامهم في أنجاح تدريب وتأهيل قوات الأمن والشرطة .

وتم تكريم أيضا المبرزين من اللواء والفائزين في أنشطة المنطقة العسكرية الثانية بمناسبة 24أبريل من منتسبي اللواء بشهادات تقديرية وحوافز مالية.

حضر الأمسية قادة الألوية والشعب والمحاور والمعسكرات بالمنطقة العسكرية الثانية وعدد من الضباط وصف ضباط وجنود اللواء.