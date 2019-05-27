عراقيون يفوزون بمسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات وهيئة الاتصالات تعلق

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ودعت الهيئة "مؤسسات الدولة كافة الى دعم هذه الطاقات العلمية ورعايتها".
من جانبه قال رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة علي ناصر الخويلدي ان "هيئة الاعلام والاتصالات بدورها ستقدم لهذا الفريق الدعم اللازم ضمن مقررات مبادرة دوم 2025 والتي اشتملت على فقرات لرعاية الطاقات الشبابية والكفاءات المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، مؤكدا ان "الهيئة ستكرم الفريق العراقي حال عودتهم الى العراق".
واضاف الخويلدي ان "الكفاءة العراقية تثبت وجودها من جديد على مستوى العالم بفوز الفريق العراقي بمسابقة هواوي العاليمة"، معتبرا ان "هذا المنجز يؤكد ان العراق بلد معطاء منتج للمبدعين دائما".
يذكر ان الهيئة قد كرمت الفريق العراقي الفائز بالمرتبة الاولى في مسابقة شركة هوواي الدولية للاتصالات وتقنية المعلومات التي اقيمت في الصين العام الماضي 2018، بمشاركة قرابة 20,000 الف طالب من كليات تخصص الاتصالات والمعلوماتية في الشرق الاوسط.
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