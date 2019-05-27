بالصور.. إعادة إصدار ١٢ سيارة ممنوع استيرادها في طريبيل

وقالت الهيئة العامة للكمارك في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم إعادة أصدار (١٢) سيارة متضررة ممنوع أستيرادها في منفذ طريبيل"، مبينة ان "ذلك جاء لكون السيارات المتضررة ممنوع أستيرادها وفقأ لقرار سابق صادر لجنة الشؤون الإقتصادية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".واضافت ان "إجراءات الأعادة تمت وفقا للقوانين والتعليمات النافذة".

يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد.