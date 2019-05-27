إسرائيل تقبل بمحادثات مع لبنان بشأن الحدود البحرية

أبدت إسرائيل انفتاحها، الإثنين، على إجراء محادثات مع لبنان بوساطة أمريكية لحل نزاع على الحدود البحرية يؤثر على عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

وقال مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، في بيان بعد لقائه المبعوث الأمريكي ديفيد ساترفيلد، إن مثل تلك المحادثات يمكن أن تكون "نافعة لمصالح البلدين في تطوير احتياطات الغاز الطبيعي والنفط" من خلال الاتفاق على الحدود.

وسادت حالة من التوتر بين لبنان وإسرائيل بشأن المربع 9 للغاز بمياه البحر المتوسط منذ نهاية يناير/كانون الثاني 2018.

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وأعلنت الحكومة اللبنانية مرارًا تمسك بلادها بالحفاظ على كامل المربع 9 تحت السيادة اللبنانية، وفي المقابل أشارت أمريكا إلى موقف إسرائيل الرافض للتنازل عن 40% من المربع، مؤكدة أن أمر التنقيب عن النفط أو الغاز في هذا المربع يرتبط بحصتها الحالية.





ويقع المربع 9 على مساحة 83 ألف كم2، وبمنطقة المياه الإقليمية في سوريا ولبنان وقبرص وإسرائيل الذي يعود اكتشافه إلى عام 2009، بواسطة شركة أمريكية.

واكتشف المربع 9 بعد تنقيب الشركة الأمريكية "نوبل للطاقة" عن كميات من احتياطي الغاز والنفط بالحوض الشرقي من مياه البحر المتوسط.

وفي الوقت نفسه، تقدر مساحة المياه الإقليمية للبنان بنسبة 22 ألف كم2، وتبلغ المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل بنحو 854 كم2، وأصبح المربع 9 الموجود بمياه البحر المتوسط جزءا من المساحة المتنازع عليها، خاصة بعد تقسيم المساحة نفسها إلى 10 بلوكات ومناطق رئيسية من ضمنها المربع 9.