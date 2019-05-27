الرئيس الشيشاني يحذر مهاجمي السعودية: المملكة ليست وحدها

حذر الرئيس الشيشاني رمضان أحمدوفيتش قديروف، كل من يهاجم السعودية، مؤكداً أن المملكة لن تكون وحيدة أبداً؛ بل سيقف مليارات المسلمين الصادقين إلى جوارها.

جاءت تلك التصريحات خلال كلمة له، اليوم الإثنين، في المؤتمر العالمي "قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسُنة" الذي تستضيفه مكة المكرمة على مدار 3 أيام وتنظمه رابطة العالم الإسلامي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال الرئيس الشيشاني: "إن السعودية تحت قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز تعمل على توحيد المسلمين ولم شملهم، كما أنها ترفع راية محاربة التطرف والإرهاب، وتعمل جاهدة لنشر القيم الإسلامية الصحيحة".

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ولفت إلى أن السعودية كانت وما زالت وستبقى حاضنة المسلمين وقبلتهم، داعياً المسلمين في العالم إلى الوقوف صفا واحدا مع المملكة.

وفيما يتعلق بالخصومات والنزاعات وأسباب التفرق والتباغض، قال الرئيس قديروف: "إننا اليوم بحاجة لأن نتعاون معا يدا بيد وبشكل لا مثيل له في التاريخ".

ويعقد المؤتمر، الذي يستمر حتى الأربعاء بمكة المكرمة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويهدف عبر جلسات تنبض على إيقاع الوسطية والاعتدال إلى تقديم ترياق للتطرف الذي تزرعه أطراف داخل المنطقة وخارجها.