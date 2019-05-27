جائزة العويس الثقافية تعلن أسماء الفائزين لعام 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت جائزة العويس الثقافية أسماء الشخصيات المكرمة والفائزين لعام 2019، خلال مؤتمر صحفي عقد في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، وحضره بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، والدكتور عيسى البستكي، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي.



وأشار البدور إلى اختيار المستشار إبراهيم بوملحة شخصية العام الثقافية، لعطاءاته ومساهماته في المجال الثقافي، مضيفاً أنه تم رفع قيمة الجائزة في بعض المحاور، لتحفيز المشاركين خاصة في مجالات الإبداع.

وقال البدور لـ"العين الإخبارية" إن الجائزة في دورتها الـ26 تحاول تطوير مجالاتها ومحاورها واستحداث ما يتماشى مع تطور وتطلعات دولة الإمارات، إلا أن هناك محاور متفردة تحافظ الجائزة على استمراريتها وبقائها كشخصية العام الثقافية والشخصيات الثقافية الخاصة من الذين قدموا إسهاماتهم الثقافية والإبداعية في خدمة مجتمع الإمارات، وتطوير المشهد الثقافي والفكري وحفظ وتوثيق ذاكرة المجتمع.

وفاز بالجوائز الثقافية الخاصة رعد أمان الذي يعمل في تلفزيون الشارقة وله بصمة ومساهمات إعلامية مميزة، ومحمود علياء الذي يعتبر من الرعيل الأول من الإعلاميين العرب في الإمارات، والذي كانت له مساهماته من خلال إصداراته عن الشاعر سلطان بن علي العويس، ومصطفى عزت الهبرة، وهو شاعر وكاتب له العديد من الإصدارات التي توثق لتاريخ إمارة رأس الخيمة.

