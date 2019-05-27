عبدالله بن بيه: ليس غريبا ريادة السعودية لتعزيز الوسطية

أكد الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، أنه ليس من الغريب على السعودية ريادتها لتعزيز منهج الوسطية والاعتدال فهي الراعية والمؤتمنة على الحرمين الشريفين.

جاءت تلك التصريحات خلال كلمة له، اليوم الإثنين، في المؤتمر العالمي "قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسُنة" الذي تستضيفه مكة المكرمة على مدار 3 أيام وتنظمه رابطة العالم الإسلامي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال الشيخ بن بيه: "يطيب لي أن أنوه بانعقاد مؤتمر الوسطية والاعتدال برعاية خادم الخرمين في شهر رمضان المبارك"، موضحاً أن الوسطية هي ميزان الاعتدال الذي لا إفراط فيه.

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ولفت إلى أن الاعتدال هو القوام الذي يحقق التوازن في كل شيء والسبيل لتحقيق الاستقرار، كما أنه التوازن الروحي والنفسي.

وشدد على أن الإسلام براء من كل تطرف، مؤكداً أن مفهوم التطرف نفسه يختلف ويتطور معناه بتغير الزمان والمكان.

ويعقد المؤتمر، الذي يستمر حتى الأربعاء بمكة المكرمة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويهدف عبر جلسات تنبض على إيقاع الوسطية والاعتدال إلى تقديم ترياق للتطرف الذي تزرعه أطراف داخل المنطقة وخارجها.