ترامب ينتقد منافسه المحتمل: أتفق مع "كيم" ذكاء "بايدن" منخفض

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده لانتقادات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اللاذعة لجو بايدن نائب الرئيس السابق للولايات المتحدة، والمرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي في السباق للبيت الأبيض.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بطوكيو الإثنين: "حسناً أدلى كيم جونج أون ببيان يقول إن جو بايدن شخص منخفض الذكاء، ربما يكون (بايدن) هكذا بالفعل استنادا إلى سجله، أعتقد أنني أتفق معه (كيم) في هذا الأمر".

وأكدت التصريحات تغريدة كتبها ترامب وحملت المضمون نفسه.

وشنت وكالة الأنباء التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية هجوما شديدا الأسبوع الماضي على بايدن الذي ينتقد بيونج يانج.

ويوجه ترامب انتقادات متزايدة لـ "بايدن"، الذي يصعد نجمه في استطلاعات الرأي الخاصة بمرشح الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة المقبلة. وفي حال فوزه بترشيح الحزب الديمقراطي، فسيواجه بايدن ترامب على الأرجح في اقتراع 2020.

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وكثيرا ما يسخر ترامب من خصومه السياسيين لكن تغريدته، أمس الأحد، وتصريحاته اليوم لها خصوصية؛ لأنه أدلى بها أثناء زيارة خارجية له وانحاز من خلالها إلى كيم الذي يرى كثيرون أنه ديكتاتور وحشي.

وسعى ترامب لبناء علاقة قوية مع الزعيم الكوري الشمالي أملا في التوصل إلى اتفاق سلام نهائي.





ووجه ترامب انتقادات لـ"بايدن" والرئيس السابق باراك أوباما، اليوم، لجهودهما الرامية إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وانسحب ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته واشنطن وقوى عالمية مع إيران.

وردا على انتقادات موجهة له بتفضيل كيم على بايدن، قال ترامب: "جو بايدن كارثة وإدارته مع الرئيس أوباما.. كانت كارثة فيما يتعلق بالكثير من الأشياء سواء الاقتصاد أو الجيش.. وبغض النظر عن تلك الأمور فقد كانت لديهما مشاكل كثيرة، لذلك فأنا لست من المعجبين (بهما)".

وكانت تعليقات نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية انتقدت بايدن يوم الثلاثاء؛ بسبب "افتراءات موجهة للقيادة العليا لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".