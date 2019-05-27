بالفيديو.. أحمد اليماحي: رسالة الإعلام الإماراتي يجب أن تبلغ العالمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الإعلامي الإماراتي أحمد اليماحي إن وسائل الإعلام المحلية استطاعت إثبات جدارتها في مواجهة جميع التحديات.

وأضاف في حديثٍ لـ"العين الإخبارية"، على هامش انعقاد الدورة الخامسة من منتدى الإعلام الإماراتي، أن الإمكانات المتاحة أمام وسائل الإعلام الإماراتية تؤهل رسالتها لأن تتجاوز الحدود المحلية والعربية إلى العالمية.

وشهدت فعاليات المنتدى التي انطلقت تحت شعار "نقاش 100 إعلامي ومؤثر"، مشاركةً واسعةً من القيادات الإعلامية وكبار الكتاب والمؤثرين ورموز العمل الصحفي في الإمارات.

وتميّزت الدورة الخامسة بقالب تفاعلي يتيح مجالاً أوسع للنقاش وتبادل الأفكار حول دور الإعلام وأثره في دعم خطى المجتمع، فضلاً عن تأثير محتوى منصات التواصل الاجتماعي، وتوظيفه ضمن نطاق إيجابي.

