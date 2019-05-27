الأهلي يكشف لـ"العين الرياضية" موقفه من تعاقد النجم مع مهاجمه الهارب

كشف النادي الأهلي المصري عن موقفه من تعاقد النجم الساحلي التونسي بشكل رسمي مع الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم "المارد الأحمر" السابق، والذي هرب منذ موسمين رغم ارتباطه مع النادي بعقد رسمي.

وكان النادي الأهلي قام بتقديم شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ضد المهاجم الإيفواري لإخلاله بتعاقده دون سابق إنذار.

Advertisements

وقال خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "علمت بتعاقد النجم الساحلي مع سليماني كوليبالي لكن حقوق الأهلي محفوظة".

وأضاف عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء: "النادي الأهلي يملك حكما بالحصول على مليون و٤٥٠ ألف دولار يسددها كوليبالي قبل الانتقال إلي أي ناد.. وتنتهي المهلة في ٢٤ يونيو/حزيران المقبل".

وتابع مرتجي: "النجم الساحلي ليس طرفا في الأزمة وننتظر تطبيق حكم الاتحاد الدولي تجاه اللاعب الذي هرب من الفريق".

وكان كوليبالي انضم للنادي الأهلي قادما من كليمارنوك الاسكتلندي عام ٢٠١٧ مقابل ٨٠٠ ألف جنيه إسترليني بعد منافسة مع الزمالك، وقدم أداء جيدا قبل أن يهرب في ظروف غامضة.