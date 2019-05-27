الان تتابع ترامب يؤكد: الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طوكيو - الخليج 365:

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، تتصاعد التوترات بين البلدين، مع نشر واشنطن قوات إضافية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ترامب، في طوكيو: “أعرف العديد من الأشخاص من إيران. إنهم أشخاص رائعون، (إيران) لديها فرصة أن تكون بلداً رائعاً مع القيادة نفسها”.

وأضاف: “نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، أريد فقط أن أوضح ذلك. نسعى إلى زوال الأسلحة النووية”. وتابع “لا أسعى لإيذاء إيران على الإطلاق”.

وكرر الرئيس الأميركي، اليوم، انتقاداته لـ”الاتفاق الإيراني الفظيع” لكنه قال إنه منفتح على مفاوضات جديدة. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو “أعتقد أننا سنبرم اتفاقا” مع طهران.

وقبل ساعات قليلة، قال ترامب: “أعتقد فعلا أنّ إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً”.

من جهة أخرى، وصف الرئيس الأميركي، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بأنه رجل “ذكي جداً” ويدرك الضرورة بالنسبة إليه للتخلي عن الأسلحة النووية. وقال إن كيم “يعرف أنه بالنووي وحده يمكن أن تحصل أشياء سيئة. إنه رجل ذكي جداً، يدرك ذلك جيداً”، مضيفاً أن كوريا الشمالية لديها “إمكانات اقتصادية هائلة”.

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ورفض مرة أخرى عمليات إطلاق صواريخ أجرتها بيونغ يانغ في وقت سابق من الشهر الجاري، واعتبرها مستشار الأمن القومي جون بولتون أنها تمثل انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة.

وقال ترامب إن مسؤولين في الإدارة الأميركية “يرون أن (الصواريخ) كان من الممكن أن تشكل انتهاكاً (…) أرى ذلك أن رجلاً ربما يريد جذب الانتباه”.

وكرر آبي رغبته لقاء كيم شخصياً خصوصاً لإثارة قضية المواطنين اليابانيين المخطوفين لدى بيونغ يانغ، وقال إن ترامب يدعم مساعيه لإجراء محادثات مباشرة.

وبالإضافة إلى كوريا الشمالية، ركّز ترامب وآبي على التجارة بينما بدأت واشنطن وطوكيو مفاوضات لتقليص ما وصفه الرئيس الأمريكي بأنه “خلل تجاري كبير لا يصدق”.

وأشار ترامب إلى أنه لن يتمّ التوصل إلى اتفاق نهائي إلا بعد انتخابات مجلس الشيوخ الياباني في يوليو، لكنه قال إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق “سيفيد كلي اقتصادينا”.

وأكد أيضاً أن “اليابان “أعلنت نيتها شراء 105 مقاتلات (أميركية) جديدة من طراز اف-35″، مضيفاً أن هذه الصفقة “ستمنح اليابان أكبر أسطول من طراز اف-35 من (أسطول) أي حليف للولايات المتحدة”.

ولفت ترامب إلى أن هناك “فرصا جيدة جدا” للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، رغم الاجراءات الانتقامية الأخيرة المتبادلة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وقال “أعتقد أن خلال بعض الوقت في المستقبل، ستبرم الصين والولايات المتحدة اتفاقا تجاريا رائعا ونحن نتطلع إلى ذلك”.