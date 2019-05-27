الملك سلمان: المملكة واجهت الإرهاب بالحزم والفكر وأكدت براءة الإسلام منه

قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، إن المملكة أدانت كافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب وواجهتها بالفكر والعزم والحسم وأكدت براءة الإسلام منها.

وأضاف، في افتتاح مؤتمر "الوسطية والاعتدال": السعودية أخذت على عاتقها نشر السلام والتعايش بين الجميع.

وأوضح: المملكة قامت على منهج الوسطية والاعتدال الذي يحمي البلاد ويحقق أمنها

وتابع الملك سلمان: نجدد الدعوة إلى إيقاف خطاب العنصرية والكراهية أيًا كان مصدره.. مشيرا إلى أن الدين الإسلامي "شرع مطهّر" وليس "رأيًا يُرتجل".

وأكد أن العالم اليوم أحوج ما يكون إلى القدوة الحسنة التي نقدمها نحن المسلمون والتي تعمل على نشر الخير للبشرية جمعاء.