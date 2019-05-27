ترامب أول زعيم أجنبي يلتقي إمبراطور اليابان الجديد

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو اليوم الإثنين، في مراسم زيارة رسمية خيم عليها التوتر التجاري بين الحليفين.

واستقبل إمبراطور اليابان الجديد وزوجته التي درست في جامعة هارفارد الأمريكية ترامب في القصر الإمبراطوري في طوكيو في مراسم رسمية نقلها مباشرة التلفزيون الياباني.

وأصبح ترامب أول شخصية أجنبية كبيرة يستقبلها الإمبراطور الجديد منذ تنصيبه هذا الشهر خلفاً لوالده الإمبراطور أكيهيتو، الذي تنحى في أول خطوة من نوعها لإمبراطور ياباني منذ قرنين.

وانحنى ترامب انحناءةً بسيطة وسلم هو وزوجته ميلانيا على الإمبراطور وزوجته، قبل أن يدخلوا القصر، أين التقوا مع رئيس الوزراء شينزو آبي وزوجته أكي، وآخرين.

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وعبر ترامب عن سعادته لأنه حظي بشرف أول استقبال رسمي من قبل الإمبراطور الذي سيقيم مأدبة عشاء لترامب وزوجته في وقت لاحق اليوم الإثنين.

وقال ترامب في عشاء مع آبي وزوجتيهما أمس الأحد: "مر ما يزيد عن 200 عام على حدث مماثل. إنه لشرف عظيم لي أن أكون ممثلاً للولايات المتحدة".

ولعب ترامب الغولف أمس الأحد، مع آبي وحضرا دورة في بطولة للسومو.

وأبدى الزعيمان صداقة بهدف إظهار قوة التحالف الأمريكي الياباني، لكن ثارت بينهما خلافات حول التجارة، وكوريا الشمالية.