كوريا الشمالية: بولتون "متعصب للحرب"

قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية، اليوم الإثنين، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون "متعصب للحرب"، وكان مخطئاً في استنتاج أن تجارب الصواريخ الأخيرة في كوريا الشمالية، انتهكت قرارات الأمم المتحدة.

ونقل البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية عن ممثل لوزارة الخارجية "التخلي عن تجارب الصواريخ سيعني التخلي عن حق الدفاع عن النفس".

وكان بولتون، قد قال إن التجارب الأخيرة تنتهك "بلا شك" قرارات الأمم المتحدة.

وقال البيان، إن "بولتون يعمل على تدمير السلام والأمن".