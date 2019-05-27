ترامب يرغب في حوار مع إيران

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية إجراء محادثات مع إيران، وذلك خلال لقاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يدرس حسب وسائل إعلام إمكانية زيارة طهران.

وقال ترامب، "أعتقد فعلاً أن لدى إيران الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً".

وأضاف، "سنرى ما سيحدث، لكنني أعرف أمراً مؤكداً هو، أن آبي -الذي يفكر في زيارة إيران- على علاقة وثيقة مع القادة الإيرانيين"، مؤكدا أن "لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث".

وكان ترامب أعلن الجمعة، أنه أمر بإرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، في غمرة التوتر المتزايد حدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء الإعلان في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المتوترة أصلاً بين واشنطن وطهران، تصعيداً منذ مطلع الشهر الحالي بعد أن علقت إيران بعض التزاماتها، بموجب اتفاق حول برنامجها النووي، بعد عام من انسحاب واشنطن منه في حين شددت إدارة ترامب عقوباتها على الاقتصاد الإيراني.