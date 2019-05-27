تركيا تُعيد 330 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم

عاد حوالي 330 ألف سوري في تركيا إلى بلادهم منذ أن أتمت أنقرةبنجاح عمليات "مكافحة الإرهاب" في شمال سوريا، وفق ما أعلنه وزير الداخلية التركي يوم الأحد.
وقال سليمان صويلو في تصريحات في إسطنبول: "عاد 329الف شخص سوري حتى الآن بفضل السلام الذي توفر في عفرين والمنطقة المحررة من خلال عملية درع الفرات"، بحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية.
وتستضيف تركيا حالياً حوالي 4 ملايين لاجئ سوري.
وأضاف صويلو أن أكثر من 41 ألف مهاجر أفغاني قدموا إلى تركيا بشكل غير قانوني هذا العام، وأعيد حوالي نصفهم، أي 20500 إلى وطنهم.
وأطلقت تركيا منذ 2016 عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون في عفرين، وإعزاز والباب في سوريا، ضد أكراد سوريا وداعش.
يشار إلى أكثر من 8 ملايين سوري غادروا بلادهم بعد اندلاع الحرب في 2011.
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